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Нарушения в эксплуатации затонувшего понтонного моста выявили в Ростове

12 ноября 2018, 06:27
Фото: RostovGazeta / rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону после затопления понтонного моста была проведена проверка, которая показала нарушения при его эксплуатации, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Проверку проводила Волго-Донская транспортная прокуратура. Сам мост возвели несколько лет назад, чтобы горожане могли добираться до Зеленого острова.

Выяснилось, что в мае 2018 года мост допустили к эксплуатации с замечаниями. К ним относятся нехватка спасательных кругов и недостатки световой сигнализации.

"Эксплуатация осуществлялась с максимальными нагрузками на центральные звенья, ответственная организация несвоевременно предотвращала наполняемость речной водой отдельных звеньев моста", - сказано в сообщении.

От ответственных лиц потребовали устранить нарушения. Кроме того, были заведены дела об административных правонарушениях.

Напомним, мост затонул 4 ноября, из-за этого на Зеленом острове остались сотни человек и множество машин. При помощи плавучих средств эвакуировали около 400 горожан и более 100 машин.

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#Новости#Происшествия
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