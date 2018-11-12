Нарушения в эксплуатации затонувшего понтонного моста выявили в Ростове

Проверку проводила Волго-Донская транспортная прокуратура. Сам мост возвели несколько лет назад, чтобы горожане могли добираться до Зеленого острова.
Выяснилось, что в мае 2018 года мост допустили к эксплуатации с замечаниями. К ним относятся нехватка спасательных кругов и недостатки световой сигнализации.
"Эксплуатация осуществлялась с максимальными нагрузками на центральные звенья, ответственная организация несвоевременно предотвращала наполняемость речной водой отдельных звеньев моста", - сказано в сообщении.
От ответственных лиц потребовали устранить нарушения. Кроме того, были заведены дела об административных правонарушениях.
Напомним, мост затонул 4 ноября, из-за этого на Зеленом острове остались сотни человек и множество машин. При помощи плавучих средств эвакуировали около 400 горожан и более 100 машин.