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Posted 12 ноября 2018, 11:10

Published 12 ноября 2018, 11:10

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Победители VK Hackathon получили 1,5 млн руб от "ВКонтакте"

12 ноября 2018, 11:10
Компания "ВКонтакте" подвела итоги VK Hackathon в Санкт-Петербурге и раздала победителям 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Участниками стали свыше 400 разработчиков из 120 команд. Им за 42 часа предстояло разработать прототипы программ", - сказано в сообщении.

На выбор представили несколько направлений - культура, медиа, образование, благотворительность, технологии и городская среда.

Так победили приложения для доноров крови, помощи бездомным животным, для построения долгосрочной персональной стратегии обучения.

Разработчики лучшей программы стали обладателями 500 тысяч рублей, победители номинации "Выбор ВКонтакте" — 200 тысяч рублей, остальных номинаций — по 100 тысяч рублей.

#Общество#Новости
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