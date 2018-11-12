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Свыше 20 генералов привлекли к ответственности после взрывов на арсеналах на Украине

12 ноября 2018, 11:04
Фото: pixabay.com
Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о том, что привлек к ответственности 75 лиц в связи со взрывами, происходившими на арсеналах Украины в течении последних трех лет.

Полторак отметил, что такие меры повлекли за собой некоторые проблемы, сообщило RNS. Так, по словам министра, теперь ни у кого нет желания занимать эти должности. Также он связал эту проблему с несовершенством финансовой базы.

В связи с плохим финансированием, Полторак отметил, что очень сложно снабдить арсеналы хорошей охраной. Более того, он считает, что в связи с этим в 2014 году должны были закрыть большую часть складов боеприпасов на Украине.

Прежде появилась информация о том, что в Минобороны Украины приняли решение об усилении мер безопасности на таких объектах.

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