В Норильске СК проверит обстоятельства аварийной посадки Boeing

Posted 12 ноября 2018, 10:39
Published 12 ноября 2018, 10:39
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
Газета «Известия» пишет, что самолет совершал рейс Москва-Норильск. На борту лайнера находились 178 пассажиров и 7 членов экипажа, при инциденте никто не пострадал.
Отмечается, что в момент непосредственной близости с аэропортом у самолета не вышли закрылки. Незадолго до посадки на взлетно-посадочную полосу закрылки все-таки вышли, лайнер в 6:15 по местному времени (2:15 мск) приземлился в аэропорту.
Обратный рейс будет задержан на два часа по причине дополнительного обследования воздушного судна, а пассажиры вылетят в Москву резервным бортом.