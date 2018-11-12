rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября 2018, 10:39

Published 12 ноября 2018, 10:39

Modified 17 сентября 2022, 15:33

Updated 17 сентября 2022, 15:33

В Норильске СК проверит обстоятельства аварийной посадки Boeing

12 ноября 2018, 10:39
В Норильске обстоятельства посадки пассажирского самолета Boeing 737-800 расследуют сотрудники Западно-сибирского СУ на транспорте Следственного комитета России.

Газета «Известия» пишет, что самолет совершал рейс Москва-Норильск. На борту лайнера находились 178 пассажиров и 7 членов экипажа, при инциденте никто не пострадал.

Отмечается, что в момент непосредственной близости с аэропортом у самолета не вышли закрылки. Незадолго до посадки на взлетно-посадочную полосу закрылки все-таки вышли, лайнер в 6:15 по местному времени (2:15 мск) приземлился в аэропорту.

Обратный рейс будет задержан на два часа по причине дополнительного обследования воздушного судна, а пассажиры вылетят в Москву резервным бортом.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика