В Норильске СК проверит обстоятельства аварийной посадки Boeing

Отмечается, что в момент непосредственной близости с аэропортом у самолета не вышли закрылки. Незадолго до посадки на взлетно-посадочную полосу закрылки все-таки вышли, лайнер в 6:15 по местному времени (2:15 мск) приземлился в аэропорту.