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В Норильске СК проверит обстоятельства аварийной посадки Boeing

12 ноября 2018, 10:39
Фото: pxhere.com
В Норильске обстоятельства посадки пассажирского самолета Boeing 737-800 расследуют сотрудники Западно-сибирского СУ на транспорте Следственного комитета России.

Газета «Известия» пишет, что самолет совершал рейс Москва-Норильск. На борту лайнера находились 178 пассажиров и 7 членов экипажа, при инциденте никто не пострадал.

Отмечается, что в момент непосредственной близости с аэропортом у самолета не вышли закрылки. Незадолго до посадки на взлетно-посадочную полосу закрылки все-таки вышли, лайнер в 6:15 по местному времени (2:15 мск) приземлился в аэропорту.

Обратный рейс будет задержан на два часа по причине дополнительного обследования воздушного судна, а пассажиры вылетят в Москву резервным бортом.

#Новости#Общество
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