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Более 2 млн руб "заработал" разбоями парень в Новороссийске

13 ноября 2018, 12:45
Фото: maxpixel.net
На сумму более двух миллионов рублей ограбил ювелирные магазины гражданин ближнего зарубежья в Новороссийске, сообщило региональное ГУ МВД.

"Задержать преступника удалось после обращения продавщицы одного из ювелирных магазинов", - сказано в сообщении.

Как рассказала женщина, парень ворвался в магазин в маске и, угрожая пистолетом, потребовал отдать деньги. Получив отказ, преступник захватил ювелирные украшения с витрины и скрылся.

Налетчика задержали в течение часа на одной из улиц Новороссийска, при нем обнаружили похищенное имущество. В ходе расследования удалось доказать его причастность еще к двум аналогичным эпизодам.

Отмечается, что 25-летнему задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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