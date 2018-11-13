Более 2 млн руб "заработал" разбоями парень в Новороссийске

"Задержать преступника удалось после обращения продавщицы одного из ювелирных магазинов", - сказано в сообщении.
Как рассказала женщина, парень ворвался в магазин в маске и, угрожая пистолетом, потребовал отдать деньги. Получив отказ, преступник захватил ювелирные украшения с витрины и скрылся.
Налетчика задержали в течение часа на одной из улиц Новороссийска, при нем обнаружили похищенное имущество. В ходе расследования удалось доказать его причастность еще к двум аналогичным эпизодам.
Отмечается, что 25-летнему задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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