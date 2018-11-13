Эксперты нашли причины неэффективности мусорной реформы

Одним из требований для получения лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами является наличие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Это обусловлено Федеральным законом № 52 от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" и должна быть оценена на соответствие целым рядом СанПиНов -от "Гигиенических требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" до гигиенические требования к проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации объектов и рекультивации земель.Так какое отношение сбор, транспортирование, обработка и утилизация отходов имеют к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов? Абсурдно приравнивать полигон к мусоровозу!