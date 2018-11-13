Эксперты нашли причины неэффективности мусорной реформы

Posted 13 ноября 2018, 17:15
Published 13 ноября 2018, 17:15
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
Одна из главных проблем - несанкционированные свалки, которые никуда не пропали с запуском реформы и продолжают заражать источники воды и атмосферу, становятся причиной пожаров и служат рассадниками антисанитарии и местом обитания сотен тысяч крыс – переносчиков заболеваний.
Эксперты Общероссийской общественной организации по защите окружающей среды "Общественный экологический контроль России" (ОЭКР) выяснили, что мешает одолеть мусорную стихию.
Каждый год Росприроднадзор выявляет более 20 тысяч новых несанкционированных свалок, а их общее количество несмотря на расширение области лицензирования видов деятельности по обращению с отходами за 2014-2017 гг. увеличилось на 64%. Это свидетельствует о недостаточной эффективности системы лицензирования и отсутствии необходимого потенциала в самом ведомстве.
На всю страну ведомство имеет не более 1,8 тысячи штатных инспекторов, из которых являются инспекторами экологического надзора – 1150 специалистов. Они обеспечивают госконтроль за деятельностью за почти 81 тысячу объектов федерального экологического надзора и 150 тысяч хозяйствующих субъектов,Штат Росприроднадзора увеличивать в обозримом будущем никто не собирается.Проблема осложняется тем, что Росприроднадзор, не несет ответственности за дальнейшую деятельность участников рынка, которым были выданы лицензии на обращение с отходами.
Одним из требований для получения лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами является наличие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Это обусловлено Федеральным законом № 52 от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" и должна быть оценена на соответствие целым рядом СанПиНов -от "Гигиенических требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" до гигиенические требования к проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации объектов и рекультивации земель.Так какое отношение сбор, транспортирование, обработка и утилизация отходов имеют к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов? Абсурдно приравнивать полигон к мусоровозу!
Однако лицензирование проходят и те, и другие, а в итоге лицензия оборачивается простой бумажкой за 7 тысяч рублей.
По оценка ОЭКР, сегодня нужно отзывать десятки тысяч фиктивных лицензий, выданных якобы на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов, возвращать десяткам тысяч предпринимателям государственную пошлину, уплаченную за некачественную государственную услугу, разрабатывать и утверждать СанПиНы на сбор и транспортировку отходов. Только после этого можно заново выдавать лицензии.
Интернет пестрит объявлениями о продаже фиктивных лицензий на отходы. Вероятно выдача лицензий, как и проведение надзорных мероприятий является одним из источников доходов нечистоплотных сотрудников самого Росприроднадзора. Так, в СМИ периодически мелькают сообщения о коррупционных скандалах с участием чиновников Росприроднадзора в ХМАО-Югре, Мурманской области, Краснодарском крае, в Крыму, Воронежской области, Омской области и других российских регионах.
Факты грубейших нарушений при наличии разрешительных документов имеются во всех регионах, где проводились исследования независимыми экспертами "ОЭКР".
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