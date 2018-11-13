К 2024 году в национальный проект “Наука” вложат 635 млрд рублей

Политик отметила, что сумма не является окончательной на данный момент, так как еще не произошло утверждение бюджета, сообщает RNS.
Она подчеркнула, что РАН в данном проекте должна будет сыграть одну из важнейших ролей в рамках реализации комплекса утвержденных направлений деятельности.
В результате воплощения проекта в жизнь должен произойти рост финансирования исследований и научных разработок.
Согласно оценкам Голиковой, к 2024 году планируется вдвое увеличить объем такого финансирования. Он должен будет составить 1,8 трлн руб.