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К 2024 году в национальный проект “Наука” вложат 635 млрд рублей

13 ноября 2018, 12:11
Фото: pixabay.com
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова сообщила на собрании членов РАН, что национальный проект “Наука” получит финансирование в размере 635 млрд рублей, из которых 404 млрд выделит федеральный бюджет.

Политик отметила, что сумма не является окончательной на данный момент, так как еще не произошло утверждение бюджета, сообщает RNS.

Она подчеркнула, что РАН в данном проекте должна будет сыграть одну из важнейших ролей в рамках реализации комплекса утвержденных направлений деятельности.

В результате воплощения проекта в жизнь должен произойти рост финансирования исследований и научных разработок.

Согласно оценкам Голиковой, к 2024 году планируется вдвое увеличить объем такого финансирования. Он должен будет составить 1,8 трлн руб.

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