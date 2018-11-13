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Пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля под Астраханью

13 ноября 2018, 08:08
Фото: 30.мвд.рф
Пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля в Наримановском районе на 1352-м километре трассы Р-22 "Тамбов - Волгоград - Астрахань", сообщило УМВД по Астраханской области.

"Управлявший Lada Largus гражданин Узбекистана заснул за рулем, в результате чего автомобиль съехал на обочину попутного направления", - сказано в сообщении.

В результате ДТП водитель получил ушибы, кроме него, пострадали четыре пассажира. Женщину с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, а также подозрением на перелом шейного отдела позвоночника и мужчину с сочетанной травмой в тяжелом состоянии доставили в областную больницу.

Фото: 30.мвд.рф

Еще двух пострадавших с травмами средней тяжести поместили в территориальную больницу.

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