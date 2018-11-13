Пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля под Астраханью

В результате ДТП водитель получил ушибы, кроме него, пострадали четыре пассажира. Женщину с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, а также подозрением на перелом шейного отдела позвоночника и мужчину с сочетанной травмой в тяжелом состоянии доставили в областную больницу.