Ростовчане радуются первому снегу

Снегопад начался в понедельник вечером и продолжается больше суток. Часть горожан сначала с неохотой встретила приближение зимы, но на следующий день многие уже с удовольствием вышли на прогулку со своими детьми по заснеженным паркам. Даже торговые центры города начали украшать к новому году.