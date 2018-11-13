Ростовчане радуются первому снегу

Снегопад начался в понедельник вечером и продолжается больше суток. Часть горожан сначала с неохотой встретила приближение зимы, но на следующий день многие уже с удовольствием вышли на прогулку со своими детьми по заснеженным паркам. Даже торговые центры города начали украшать к новому году.
Дети, старшеклассники и взрослые играют в снежки. Кто-то пытается лепить снеговиков при том, что снега не так много.
Родители сразу достали санки и катают детей по городу. Но похоже больше всех необычному для них природному явлению обрадовались домашние животные.
Синоптики предупреждают, что скоро снег может растаять, то есть стоит использовать оставшиеся дни с пользой.
Большинство горожан не теряют времени и публикуют фотографии с первым снегом в социальных сетях.