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Ростовчане радуются первому снегу

13 ноября 2018, 15:46
Фото: RostovGazeta/ rostovgazeta.ru
В Ростове в понедельник выпал первый снег, преобразив город и подарив горожанам ощущение приближения новогодних праздников, сообщает корреспондент RostovGazeta с улиц города.

Снегопад начался в понедельник вечером и продолжается больше суток. Часть горожан сначала с неохотой встретила приближение зимы, но на следующий день многие уже с удовольствием вышли на прогулку со своими детьми по заснеженным паркам. Даже торговые центры города начали украшать к новому году.

Дети, старшеклассники и взрослые играют в снежки. Кто-то пытается лепить снеговиков при том, что снега не так много.

Родители сразу достали санки и катают детей по городу. Но похоже больше всех необычному для них природному явлению обрадовались домашние животные.

Синоптики предупреждают, что скоро снег может растаять, то есть стоит использовать оставшиеся дни с пользой.

Большинство горожан не теряют времени и публикуют фотографии с первым снегом в социальных сетях.

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