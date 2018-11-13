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Ростовчанина будут судить за избиение полицейского

13 ноября 2018, 12:18
Фото: pixabay.com
В Невинномысске в суд передали уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который избил сотрудницу полиции, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

"В начале августа полицейский в служебном помещении ознакомила с документами свидетеля, который проходит по уголовному делу. Через некоторое время мужчина вернулся и потребовал снова показать эти же документы", - сказано в сообщении.

Однако дожидаться фигурант не стал, он схватил документы и начал разрывать их на части. Сотрудница потребовала прекратить, но мужчина не реагировал.

После этого 32-летний обвиняемый несколько раз ударил потерпевшую. Тогда завели уголовное дело, его передали в суд.

Максимальное наказание - 10 лет колонии.

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#Новости#Происшествия
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