Ростовчанина будут судить за избиение полицейского

"В начале августа полицейский в служебном помещении ознакомила с документами свидетеля, который проходит по уголовному делу. Через некоторое время мужчина вернулся и потребовал снова показать эти же документы", - сказано в сообщении.
Однако дожидаться фигурант не стал, он схватил документы и начал разрывать их на части. Сотрудница потребовала прекратить, но мужчина не реагировал.
После этого 32-летний обвиняемый несколько раз ударил потерпевшую. Тогда завели уголовное дело, его передали в суд.
Максимальное наказание - 10 лет колонии.