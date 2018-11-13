Шведская журналистка высказалась о российских мужчинах

Газета «Известия» пишет, что Йонссон знакома со многими российскими семьями, периодически сталкивающимися с некоторыми трудностями. Она предполагает, что пока мужчины занимаются «самоутешением», женщины берут на себя всю грязную работу. Кроме того, журналистка подчеркнула ведущую роль женщины в воспитании детей, поскольку именно мать берет на себя ответственность. Что касается мужчин, у них есть работа и увлечения, они крайне редко уходят в отпуск по уходу за детьми.