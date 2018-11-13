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Шведская журналистка высказалась о российских мужчинах

13 ноября 2018, 11:37
Фото: pixabay.com
Шведская журналистка Элин Йонссон считает, что в России мужчины «искалечены» и «ослаблены» историей страны, из-за чего общество прощает им многое из того, что не прощает российским женщинам.

Газета «Известия» пишет, что Йонссон знакома со многими российскими семьями, периодически сталкивающимися с некоторыми трудностями. Она предполагает, что пока мужчины занимаются «самоутешением», женщины берут на себя всю грязную работу. Кроме того, журналистка подчеркнула ведущую роль женщины в воспитании детей, поскольку именно мать берет на себя ответственность. Что касается мужчин, у них есть работа и увлечения, они крайне редко уходят в отпуск по уходу за детьми.

Йонсон затронула и судьбу детей после развода. Так, в России они почти всегда остаются с мамой, а отец будет выплачивать алименты. Он также может уехать, не думая о том, что ребенок нуждается в отце.

В заключении автор заявила, что мужчины гибли в ходе революции, последующей гражданской войны, в ходе мировых войн и репрессий. Выживших же эти события искалечили.

#Новости#Общество
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