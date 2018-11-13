Суд в Ростове обязал закрыть сайты пирамиды "Кэшбери"

"В ходе мониторинга были выявлены два сайта "Кэшбери", которые имеют признаки финансовой пирамиды. Компания не занимается экономической деятельностью, но предлагала клиентам инвестировать деньги под высокие проценты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что эта информация вводит в заблуждение потребителей. Тогда прокурор обратился в суд с требованием закрыть сайты.
Все требования были удовлетворены.
Согласно открытой информации, компания предлагала вкладчикам до 600% годовых и просуществовала около двух лет. Свои средства вложили очень много человек. При этом, после закрытия компании, пользователи в соцсетях начали писать, что для вклада брали кредиты на сотни тысяч рублей, а также уволились с работы, намереваясь жить на проценты.
После краха "Кэшбери" среди вкладчиков началась паника, однако позже они поверили обещаниям руководителя организации создать новую компанию и решили попробовать заработать на ней.