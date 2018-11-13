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Суд в Ростове обязал закрыть сайты пирамиды "Кэшбери"

13 ноября 2018, 20:33
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону суд удовлетворил требования прокуратуры Кировского района и обязал заблокировать сайты микрофинансовой организации "Кэшбери", сообщили в региональном надзорном ведомстве.

"В ходе мониторинга были выявлены два сайта "Кэшбери", которые имеют признаки финансовой пирамиды. Компания не занимается экономической деятельностью, но предлагала клиентам инвестировать деньги под высокие проценты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта информация вводит в заблуждение потребителей. Тогда прокурор обратился в суд с требованием закрыть сайты.

Все требования были удовлетворены.

Согласно открытой информации, компания предлагала вкладчикам до 600% годовых и просуществовала около двух лет. Свои средства вложили очень много человек. При этом, после закрытия компании, пользователи в соцсетях начали писать, что для вклада брали кредиты на сотни тысяч рублей, а также уволились с работы, намереваясь жить на проценты.

После краха "Кэшбери" среди вкладчиков началась паника, однако позже они поверили обещаниям руководителя организации создать новую компанию и решили попробовать заработать на ней.

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