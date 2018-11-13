Суд в Ростове обязал закрыть сайты пирамиды "Кэшбери"

Согласно открытой информации, компания предлагала вкладчикам до 600% годовых и просуществовала около двух лет. Свои средства вложили очень много человек. При этом, после закрытия компании, пользователи в соцсетях начали писать, что для вклада брали кредиты на сотни тысяч рублей, а также уволились с работы, намереваясь жить на проценты.