rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уволенного основателя "Евродона" Ванеева пока не взяли на новую работу

13 ноября 2018, 09:38
Фото: facebook.com/vadimvaneev
Уволенного генерального директора компании "Евродон" (один из крупнейших ростовских производителей мяса индейки в РФ) Вадима Ванеева пока не взяли на должность заместителя директора из-за затянувшегося процесса оформления договора, сообщил RostovGazeta представитель Внешэкономбанка (главный владелец "Евродона").

Внешэкономбанк потребовал отставки Ванеева с поста генерального директора, обвиняя его в нынешнем тяжелом финансовом положении компании. На недавнем совещании под эгидой правительства было принято решение профинансировать "Евродон" сразу после снятия с должности Ванеева.

Начальник пресс-службы "Евродона" Ольга Грекова отказалась давать комментарии, касательно нынешнего положения Ванеева в компании.

"Ванеев пока не вступил в должность заместителя директора", - сказал представитель банка. Он пояснил, что с Ванеевым ведутся переговоры и в ближайшее время отношения будут оформлены.

В данный момент полномочия Ванеева передали московской компании "РК-проект". "Они являются одними из лучших специалистов на рынке, чья область — управление проблемными активами", - прокомментировал он.

Материалы по теме
Решение по сокращениям на ростовском "Евродоне" отложили на 2019 годСпасать ростовский "Евродон" будет московская компания "РК-проект"
#Новости#Опасная индейка#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28