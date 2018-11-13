Уволенного основателя "Евродона" Ванеева пока не взяли на новую работу

Внешэкономбанк потребовал отставки Ванеева с поста генерального директора, обвиняя его в нынешнем тяжелом финансовом положении компании. На недавнем совещании под эгидой правительства было принято решение профинансировать "Евродон" сразу после снятия с должности Ванеева.
Начальник пресс-службы "Евродона" Ольга Грекова отказалась давать комментарии, касательно нынешнего положения Ванеева в компании.
"Ванеев пока не вступил в должность заместителя директора", - сказал представитель банка. Он пояснил, что с Ванеевым ведутся переговоры и в ближайшее время отношения будут оформлены.
В данный момент полномочия Ванеева передали московской компании "РК-проект". "Они являются одними из лучших специалистов на рынке, чья область — управление проблемными активами", - прокомментировал он.