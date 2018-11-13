В Ростовской области на трассах развернут 200 пунктов обогрева

"В настоящее время к работе готовы 160 стационарных и 40 передвижных пунктов временного размещения людей, оказавшихся в плену снегопада", - сказано в сообщении.
Помимо этого, в области подготовили 92 тягача для эвакуации застрявшего транспорта и 94 буксира для доставки пострадавших к пунктам обогрева. По словам заместителя губернатора региона Вадима Артемова, подготовили и средства спасения на водоемах, в полной готовности находятся 46 специализированных плавательных средств, более 400 спасателей и свыше 139 автомобилей для транспортировки личного состава и техники к местам происшествий.
Из-за ухудшения погоды в понедельник и вторник в Ростовской области привели к готовности все специализированные службы, к работам привлекают более одной тысячи человек сотрудников служб и 186 единиц техники повышенной проходимости.
Отмечается, что вечером 12 ноября и днем 13 ноября дорожные службы региона совместно с силовыми ведомствами устраняли последствия снегопада на дорогах.
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