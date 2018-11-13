В Ростовской области на трассах развернут 200 пунктов обогрева

Помимо этого, в области подготовили 92 тягача для эвакуации застрявшего транспорта и 94 буксира для доставки пострадавших к пунктам обогрева. По словам заместителя губернатора региона Вадима Артемова, подготовили и средства спасения на водоемах, в полной готовности находятся 46 специализированных плавательных средств, более 400 спасателей и свыше 139 автомобилей для транспортировки личного состава и техники к местам происшествий.