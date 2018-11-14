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Posted 14 ноября 2018, 09:35

Published 14 ноября 2018, 09:35

Modified 17 сентября 2022, 15:33

Updated 17 сентября 2022, 15:33

Более 8 тыс бутылок опасной для жизни водки изъяли под Ростовом

14 ноября 2018, 09:35
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении жителя Аксая, который продавал алкоголь в промышленных объемах, сообщили в региональном УСКР.

"Мужчина приобрел и хранил в ангаре спиртосодержащие жидкости под видом водок различных марок. Продукцию он собирался реализовать", - сказано в сообщении.

Отмечается, что склад располагается на улице Промышленной в Аксае. Во время обысков изъяли свыше 8 тысяч бутылок водки.

Выяснилось, что продукция не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Теперь подозреваемому грозит до двух лет колонии.

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