Более 8 тыс бутылок опасной для жизни водки изъяли под Ростовом

Posted 14 ноября 2018, 09:35
Published 14 ноября 2018, 09:35
Modified 17 сентября 2022, 15:33
Updated 17 сентября 2022, 15:33
"Мужчина приобрел и хранил в ангаре спиртосодержащие жидкости под видом водок различных марок. Продукцию он собирался реализовать", - сказано в сообщении.
Отмечается, что склад располагается на улице Промышленной в Аксае. Во время обысков изъяли свыше 8 тысяч бутылок водки.
Выяснилось, что продукция не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Теперь подозреваемому грозит до двух лет колонии.