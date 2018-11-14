Более 8 тыс бутылок опасной для жизни водки изъяли под Ростовом

В Ростовской области завели уголовное дело в отношении жителя Аксая, который продавал алкоголь в промышленных объемах, сообщили в региональном УСКР.

"Мужчина приобрел и хранил в ангаре спиртосодержащие жидкости под видом водок различных марок. Продукцию он собирался реализовать", - сказано в сообщении. Отмечается, что склад располагается на улице Промышленной в Аксае. Во время обысков изъяли свыше 8 тысяч бутылок водки. Выяснилось, что продукция не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Теперь подозреваемому грозит до двух лет колонии. Материалы по теме Ростовские магазины "по хорошему" попросили не продавать алкоголь 1 сентября