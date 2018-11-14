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Губернатор Ростовской области поручил закупить новые автобусы для кадетских корпусов

14 ноября 2018, 10:35
Фото: donland.ru
В Ростовской области сразу после Нового года в кадетских корпусах должны появиться новые автобусы, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

На расширенном заседании правительства Ростовской области губернатор поинтересовался тем, как сегодня обеспечены транспортом кадетские корпуса во всем регионе.

"Прямо скажу- плохо. Нет ни одного областного мероприятия, где бы кадетские корпуса не принимали участия, но при этом в ряде заведений "аховая" ситуация, так как они пользуются разбитыми автобусами, которые даже уже не выпускаются лет 6-8", - доложил заместитель Губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Губернатор поручил в первом полугодии 2019 года приобрести для всех кадетских корпусов новые автобусы.

"Казачество - гордость не только нашего региона, но и всей России, и если мы с вами по остаточному принципу будем поддерживать структуры, то о чем хорошем можно говорить", - подчеркнул Голубев.

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