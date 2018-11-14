Губернатор Ростовской области поручил закупить новые автобусы для кадетских корпусов

"Прямо скажу- плохо. Нет ни одного областного мероприятия, где бы кадетские корпуса не принимали участия, но при этом в ряде заведений "аховая" ситуация, так как они пользуются разбитыми автобусами, которые даже уже не выпускаются лет 6-8", - доложил заместитель Губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.