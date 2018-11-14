Губернатор Ростовской области поручил закупить новые автобусы для кадетских корпусов

На расширенном заседании правительства Ростовской области губернатор поинтересовался тем, как сегодня обеспечены транспортом кадетские корпуса во всем регионе.
"Прямо скажу- плохо. Нет ни одного областного мероприятия, где бы кадетские корпуса не принимали участия, но при этом в ряде заведений "аховая" ситуация, так как они пользуются разбитыми автобусами, которые даже уже не выпускаются лет 6-8", - доложил заместитель Губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Губернатор поручил в первом полугодии 2019 года приобрести для всех кадетских корпусов новые автобусы.
"Казачество - гордость не только нашего региона, но и всей России, и если мы с вами по остаточному принципу будем поддерживать структуры, то о чем хорошем можно говорить", - подчеркнул Голубев.