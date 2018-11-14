Незаконную добычу фазанов зафиксировали в Ростовской области

"С открытием охоты в регионе провели рейды по соблюдению природоохранного законодательства и законодательства в области оборота оружия", - сказано в сообщении.
Всего в ходе рейдов на территориях Кагальницкого, Зерноградского, Багаевского и Родионо-Несветайского районов составили 35 протоколов по административным нарушениям.
Отмечается, что в сезон в регионе всегда усиливают контроль соблюдения правил охоты. Всего за 10 месяцев 2018 года в области составили более 900 протоколов за нарушения во время охоты, штрафов выписали на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей.
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