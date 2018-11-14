Незаконную добычу фазанов зафиксировали в Ростовской области

Отмечается, что в сезон в регионе всегда усиливают контроль соблюдения правил охоты. Всего за 10 месяцев 2018 года в области составили более 900 протоколов за нарушения во время охоты, штрафов выписали на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей.