Переулок Соборный в Ростове продлят в новогодние праздники

Напомним, что официальное открытие елки в Ростове пройдет 26 декабря возле входа в парк имени Горького, там же состоятся все главные праздничные мероприятия.
"Мы планируем в новогоднюю ночь и в рождественские праздники, 6 и 7 января, перекрыть улицу Большая Садовая от Буденновского до Семашко. Таким образом, переулок Соборный станет продолжением и приведет к парку имени Горького, где будут организованы главные праздничные события", - сообщил Доманов.
По его словам, это будет сделано, прежде всего, для обеспечения безопасности во время праздничных гуляний.
"Мы совместно с правоохранительными органами ставим несколько входов, и уже люди будут проходить через специальные рамки к главной площади", - подчеркнул Доманов.