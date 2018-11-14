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Переулок Соборный в Ростове продлят в новогодние праздники

14 ноября 2018, 06:11
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
В Ростове в новогоднюю ночь и на Рождество переулок Соборный будет продлен до парка имени Максима Горького, сообщил начальник культуры города Ростова Александр Доманов.

Напомним, что официальное открытие елки в Ростове пройдет 26 декабря возле входа в парк имени Горького, там же состоятся все главные праздничные мероприятия.

"Мы планируем в новогоднюю ночь и в рождественские праздники, 6 и 7 января, перекрыть улицу Большая Садовая от Буденновского до Семашко. Таким образом, переулок Соборный станет продолжением и приведет к парку имени Горького, где будут организованы главные праздничные события", - сообщил Доманов.

По его словам, это будет сделано, прежде всего, для обеспечения безопасности во время праздничных гуляний.

"Мы совместно с правоохранительными органами ставим несколько входов, и уже люди будут проходить через специальные рамки к главной площади", - подчеркнул Доманов.

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