Переулок Соборный в Ростове продлят в новогодние праздники

"Мы планируем в новогоднюю ночь и в рождественские праздники, 6 и 7 января, перекрыть улицу Большая Садовая от Буденновского до Семашко. Таким образом, переулок Соборный станет продолжением и приведет к парку имени Горького, где будут организованы главные праздничные события", - сообщил Доманов.