Правозащитники рассказали о проекте ЦРУ по разработке «сыворотки правды»

Так, пишет газета «Известия», правозащитники в 2017 году в судебном порядке получили засекреченный документ ЦРУ. Доклад был подготовлен одним из медиков, который работал в американской разведке. Документ раскрывает сведения о поиске эффективного средства, который бы побуждал людей выдавать в полном объеме скрываемую информацию. Кроме того, доклад содержит данные об испытаниях на узниках зарубежных тюрем ЦРУ, а также в СССР, и сведения о программе ЦРУ 1950–1960-х годов MK-Ultra, в рамках которой специалисты работали над возможностью манипуляции человеческой психикой с помощью наркотических средств.
Ученые американской разведки считают наиболее подходящим для этих целей препарат мидазолам марки Versed, обладающий успокоительным действием. Также препарат вызывает некоторую амнезию после применения, что было на руку сотрудникам ЦРУ. Однако, препятствовал реализации программы тот факт, что этот препарат предназначен для внутривенного использования. В целом работа была прекращена лишь в 2003 году, причем руководство ЦРУ так и не получило разрешение минюста США на использование мидазолама.