Правозащитники рассказали о проекте ЦРУ по разработке «сыворотки правды»

Так, пишет газета «Известия», правозащитники в 2017 году в судебном порядке получили засекреченный документ ЦРУ. Доклад был подготовлен одним из медиков, который работал в американской разведке. Документ раскрывает сведения о поиске эффективного средства, который бы побуждал людей выдавать в полном объеме скрываемую информацию. Кроме того, доклад содержит данные об испытаниях на узниках зарубежных тюрем ЦРУ, а также в СССР, и сведения о программе ЦРУ 1950–1960-х годов MK-Ultra, в рамках которой специалисты работали над возможностью манипуляции человеческой психикой с помощью наркотических средств.