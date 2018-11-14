В Ростове найденную с бомжами маленькую Ксюшу могут не вернуть матери

Спустя почти месяц мать девочки объявилась, ею оказалась 31-летняя уроженка ДНР. По словам женщины, 19 октября ее доставили в полицию за пьянство. О судьбе дочери ей рассказали знакомые, увидевшие новости о Ксюше по телевизору. Однако мать ребенка пока не может ее забрать из приюта, так как предоставить свидетельство о рождении она не смогла. Важный документ находится у отца Ксюши в ДНР. Мужчина обещал приехать в ближайшие дни.