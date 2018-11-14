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В Ростове найденную с бомжами маленькую Ксюшу могут не вернуть матери

14 ноября 2018, 13:10
Фото: pxhere.com
Четырехлетнюю девочку, которую нашли 19 октября на Центральном рынке в Ростове-на-Дону, могут не отдать матери, сообщил RostovGazeta представитель органов опеки Кировского района Ростова-на-Дону.

Малышку заметили прохожие возле рынка в окружении бездомных. Относительно ухоженный ребенок привлек внимание местных жителей. Бездомные не смогли пояснить, откуда девочка. Ребенка доставили в приют, сама она себя назвала Ксюшей, рассказала о том, что вместе с мамой собирала на кладбище цветы. Возвращаться к маме она не хотела.

Спустя почти месяц мать девочки объявилась, ею оказалась 31-летняя уроженка ДНР. По словам женщины, 19 октября ее доставили в полицию за пьянство. О судьбе дочери ей рассказали знакомые, увидевшие новости о Ксюше по телевизору. Однако мать ребенка пока не может ее забрать из приюта, так как предоставить свидетельство о рождении она не смогла. Важный документ находится у отца Ксюши в ДНР. Мужчина обещал приехать в ближайшие дни.

«В течение двух недель родители будут общаться с ребенком. Сразу им девочку не отдадут. И потом, если девочка не захочет - ее ни в коем случае не вернут матери. Будем общаться с органами опеки в ДНР, решать этот вопрос совместными усилиями», - отметили в опеке.

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