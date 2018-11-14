Все кадетские корпуса Ростовской области получат новый транспорт

Posted 14 ноября 2018, 13:52
Published 14 ноября 2018, 13:52
Modified 1 октября 2024, 15:17
Updated 1 октября 2024, 15:17
Автобусы для нужд кадетских корпусов закупят в течение первого полугодия 2019 года. Помимо этого, до 1 мая во всех кадетских корпусах проверят состояние материально-технической базы.
Глав муниципалитетов, на территории которых расположены учебные заведения данного типа, обязали следить за состоянием дел кадетских корпусов и оказывать им всяческую поддержку. По словам губернатора, обучение в кадетских корпусов престижно, в них обучаются тысячи детей области, которые регулярно побеждают на всевозможных соревнованиях разных уровней, достойно представляя донское казачество.
В настоящее время в области более 200 учреждений общего образования, 15 дополнительного и 3 среднего профессионального имеют статус казачьих. Во всех учебных заведениях данного типа проходят обучение порядка 80 тысяч детей. Кроме того, в регионе работают кадетские учреждения - 5 кадетских профессиональных техникумов и 7 корпусов. Казачество является гордостью не только Ростовской области. но и всей России.
"Прошу исполнить поручение по приобретению транспорта для кадетских корпусов максимально быстро", - подчеркнул Голубев.
р3