Выставка "HoReCa Don. Индустрия гостеприимства" состоится в Ростове

"Официальное открытие состоится в среду в 13.00 мск. В рамках выставки организуют несколько мероприятий, в том числе донской чемпионат по пицце - 2018, конкурс среди кондитеров и конкурс профмастерства официантов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что победители отборочных туров смогут поехать на всероссийский чемпионат Shef a la Russe. Он состоится весной следующего года в Москве.
Также для участников предусмотрены мастер-классы, семинары, круглые столы по ресторанному делу и гостиничному бизнесу. Выставка проводится не в первый раз.
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