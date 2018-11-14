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Выставка "HoReCa Don. Индустрия гостеприимства" состоится в Ростове

14 ноября 2018, 05:23
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону со среды по пятницу состоится выставка "HoReCa Don. Индустрия гостеприимства", она пройдет в "ДонЭкспоцентре", сообщили в правительстве региона.

"Официальное открытие состоится в среду в 13.00 мск. В рамках выставки организуют несколько мероприятий, в том числе донской чемпионат по пицце - 2018, конкурс среди кондитеров и конкурс профмастерства официантов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что победители отборочных туров смогут поехать на всероссийский чемпионат Shef a la Russe. Он состоится весной следующего года в Москве.

Также для участников предусмотрены мастер-классы, семинары, круглые столы по ресторанному делу и гостиничному бизнесу. Выставка проводится не в первый раз.

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