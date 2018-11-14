Юнармейцы приняли участие во Всероссийском патриотическом флэшмобе «Катюша»

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что в этот праздничный день им было подписано постановление о присвоении Владимирскому отделению Всероссийского патриотического движения «Юнармия» имени Дмитрия Пожарского. Сейчас в составе организации более 2,5 тысяч ребят, сообщает Newsnn.
Торжественное окончание мероприятия прошло на площади Победы. Его посетили более двух тысяч горожан, а юнармейцы приняли участие во Всероссийской флешмобе «Катюша», приуроченного к 750ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году. Акция стартовала в Москве 21 октября. Потом ее подхватил Краснодарский край, Вологодская и Калужская области, Камчатка и Дагестан.
Под легендарную военную композицию «Катюша» владимирские юнармейцы и гости мероприятия исполнили танец. Область передала эстафету флешмоба во Владивосток. Наблюдать за ходом проведения акции можно в социальных сетях по хэштегу #КатюшаЮнармия. Отделения, которые наберут больше всего «лайков», получат призы и награды от Главного штаба Юнармии.