Юнармейцы приняли участие во Всероссийском патриотическом флэшмобе «Катюша»

Торжественное окончание мероприятия прошло на площади Победы. Его посетили более двух тысяч горожан, а юнармейцы приняли участие во Всероссийской флешмобе «Катюша», приуроченного к 750ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году. Акция стартовала в Москве 21 октября. Потом ее подхватил Краснодарский край, Вологодская и Калужская области, Камчатка и Дагестан.