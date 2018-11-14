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Юнармейцы приняли участие во Всероссийском патриотическом флэшмобе «Катюша»

14 ноября 2018, 16:39
Фото: yunarmy.ru
Юнармейцы Владимирской области в День народного единства собрались на ll региональном слете. В этот день в областной центр прибыли более 600 человек из 20 районных штабов, а в ряды Юнармии были приняты еще 50 ребят.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что в этот праздничный день им было подписано постановление о присвоении Владимирскому отделению Всероссийского патриотического движения «Юнармия» имени Дмитрия Пожарского. Сейчас в составе организации более 2,5 тысяч ребят, сообщает Newsnn.

Торжественное окончание мероприятия прошло на площади Победы. Его посетили более двух тысяч горожан, а юнармейцы приняли участие во Всероссийской флешмобе «Катюша», приуроченного к 750ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году. Акция стартовала в Москве 21 октября. Потом ее подхватил Краснодарский край, Вологодская и Калужская области, Камчатка и Дагестан.

Под легендарную военную композицию «Катюша» владимирские юнармейцы и гости мероприятия исполнили танец. Область передала эстафету флешмоба во Владивосток. Наблюдать за ходом проведения акции можно в социальных сетях по хэштегу #КатюшаЮнармия. Отделения, которые наберут больше всего «лайков», получат призы и награды от Главного штаба Юнармии.

#Новости#Общество#Видео
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