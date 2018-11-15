Британское правительство поддержало проект соглашения по Brexit

Газета «Известия» пишет, что совещание премьера страны Терезы Мэй с министрами длилось пять часов. В результате глава правительства заявила о соответствии проекта соглашения интересам государства. В соответствии с документом, формально покинув Евросоюз, Британия по-прежнему будет связана с ним обязательствами. Против сделки, выдвигаемой на голосование, выступает преимущественное количество депутатов парламента.
Отмечается, что в июле текущего года Брюссель и Лондон согласовали 80% условий Brexit. Стороны намерены сохранить прозрачность границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией для людей, товаров и услуг. Однако каким образом достичь этой цели, не нарушив целостности европейского таможенного союза и одновременно единого рынка ЕС, откуда выйдет Великобритания, стороны тогда не решили.