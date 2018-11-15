rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Британское правительство поддержало проект соглашения по Brexit

15 ноября 2018, 13:03
Фото: pixabay.com
Правительство Соединенного Королевства поддержало проект соглашения по Brexit, как минимум два министра при этом рассматривают возможность отставки. В итоге документ может не получить поддержки парламента.

Газета «Известия» пишет, что совещание премьера страны Терезы Мэй с министрами длилось пять часов. В результате глава правительства заявила о соответствии проекта соглашения интересам государства. В соответствии с документом, формально покинув Евросоюз, Британия по-прежнему будет связана с ним обязательствами. Против сделки, выдвигаемой на голосование, выступает преимущественное количество депутатов парламента.

Отмечается, что в июле текущего года Брюссель и Лондон согласовали 80% условий Brexit. Стороны намерены сохранить прозрачность границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией для людей, товаров и услуг. Однако каким образом достичь этой цели, не нарушив целостности европейского таможенного союза и одновременно единого рынка ЕС, откуда выйдет Великобритания, стороны тогда не решили.

#Новости#В мире
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28