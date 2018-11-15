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Posted 15 ноября 2018, 11:33

Published 15 ноября 2018, 11:33

Modified 1 октября, 15:17

Updated 1 октября, 15:17

Движение по трем мостам запретят в Астраханской области

15 ноября 2018, 11:33
Сразу три моста перекроют в Астраханской области, сообщил пресс-центр регионального Минстроя.

"Со вторника на мостах через реки Большой Кажгир, Малый Кажгир и Алгарка ввели ограничения на проезд фур грузоподъемностью свыше 10 тонн, после устройства временных объездных путей движение перекроют полностью", - сказано в сообщении.

Все три моста находятся на региональной трассе Сеитовка – Ватажное – граница с Республикой Казахстан.

Уточняется, что ограничения ввели из-за аварийного состояния всех указанных объектов и продлятся они вплоть до окончания реставрационных работ.

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