Самосвал оставил без тепла 22 тыс жителей Керчи

"Ночью на место происшествия выезжали МЧС и ГИБДД, аварийная бригада задействовала три автокрана, и к утру им удалось вернуть трубу в нормальное состояние. Но труба подачи тепла оказалась заполнена кипятком. Из-за этого, производить работы на ней ночью не представлялось возможным - подача отопления населению была остановлена. Работы по устранению аварии будут вестись максимально быстро. После чего тепло вновь появится в домах жителей города", - пообещали власти города.