Самосвал оставил без тепла 22 тыс жителей Керчи

Posted 15 ноября 2018, 04:21
Published 15 ноября 2018, 04:21
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Причиной произошедшего послужила авария с участием самосвала, работающего на строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив. Автомобиль двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, которым он задел две трубы КБ ТЭЦ диаметром 800 мм, сдвинув их с проектной отметки.
В общей сложности без отопления остались порядка 22 тысяч человек.
"Ночью на место происшествия выезжали МЧС и ГИБДД, аварийная бригада задействовала три автокрана, и к утру им удалось вернуть трубу в нормальное состояние. Но труба подачи тепла оказалась заполнена кипятком. Из-за этого, производить работы на ней ночью не представлялось возможным - подача отопления населению была остановлена. Работы по устранению аварии будут вестись максимально быстро. После чего тепло вновь появится в домах жителей города", - пообещали власти города.
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