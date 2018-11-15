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Posted 15 ноября 2018, 04:21

Published 15 ноября 2018, 04:21

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Самосвал оставил без тепла 22 тыс жителей Керчи

15 ноября 2018, 04:21
Жители 55 домов, две школы, два детских сада, а также колония, расположенные в районе Марата в Керчи, остались без тепла и воды в ночь на 14 ноября, говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

Причиной произошедшего послужила авария с участием самосвала, работающего на строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив. Автомобиль двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, которым он задел две трубы КБ ТЭЦ диаметром 800 мм, сдвинув их с проектной отметки.

В общей сложности без отопления остались порядка 22 тысяч человек.

"Ночью на место происшествия выезжали МЧС и ГИБДД, аварийная бригада задействовала три автокрана, и к утру им удалось вернуть трубу в нормальное состояние. Но труба подачи тепла оказалась заполнена кипятком. Из-за этого, производить работы на ней ночью не представлялось возможным - подача отопления населению была остановлена. Работы по устранению аварии будут вестись максимально быстро. После чего тепло вновь появится в домах жителей города", - пообещали власти города.

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