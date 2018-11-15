Три электрички в Ростовской области изменят расписание с 18 ноября

Так, пригородный поезд №6264 из Ростова до Орловки-Кубанской будет отправляться на 26 минут позже обычного, в 08.03 мск. Еще одна электричка на этом же направлении, №6298, изменит время отправления с 16.17 мск на 16.06 мск.