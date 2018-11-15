Три электрички в Ростовской области изменят расписание с 18 ноября

Posted 15 ноября 2018, 10:00
Published 15 ноября 2018, 10:00
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Так, пригородный поезд №6264 из Ростова до Орловки-Кубанской будет отправляться на 26 минут позже обычного, в 08.03 мск. Еще одна электричка на этом же направлении, №6298, изменит время отправления с 16.17 мск на 16.06 мск.
В обратном направлении из Орловки-Кубанской в Ростов поезд №6266 будет отправляться не в 20.32 мск, как обычно, а в 20.46 мск.
Отмечается, что изменения будут действовать до 23 ноября.
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