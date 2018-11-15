Жители Москвы протестуют против «ПИКовского засилья»

Девелопера горожане обвиняют в «рейдерском захвате» внушительной территории, которая прилегает к жилым домам, а также незаконном сносе. ПИК собирается уничтожить несколько домов, состояние которых вполне удовлетворительное – средняя степень общего износа зданий составляет 40%, несущих конструкций – не достигает и 20%. Помимо всего прочего эти дома еще и культурная ценность, так как построены по индивидуальным проектам, сообщает телеканал «360».
Активисты заказали независимую экспертизу, которая показала, что дома сносить нельзя, но ПИК эти выводы не остановили. Выйдя отстаивать свое жилищное право, люди столкнулись с полицией. Как отметил секретарь московского горкома КПРФ Владимир Родин, застройщик самовольно захватил территорию и начал проект, угрожая благополучию района.
Жители обратились в Верховный суд РФ. Последнее заседание прошло 8 ноября, но результатов оно не принесло: судья заявил, что нужно изучить дополнительные материалы по делу.
Ситуация со сносом уникальных домов далеко не единственная проблема, которую создает компания. Так, застройка ПИК Мякининской поймы на другом конце столицы угрожает Рублевской водопроводной станции – это может стать причиной настоящей экологической катастрофы. Из-за строительства в Дмитровском районе люди лишатся парка «Ветеран». Попытки москвичей спасти тысячи деревьев и экосистему района ни к чему не привели – суд постановил передать девелоперу этот участок земли в пользование.
Большой резонанс вызвало и строительство в районе Саларьево, на месте крупнейшего в Европе полигона твердых бытовых отходов. Руководство ПИК заявляет, что рекультивация свалки давно закончена, но на деле в этой местности зафиксировано превышение по марганцу в 20 раз, содержание аммония более чем в 170 раз, а хлоридов – в восемь раз.
Куратор ситуации с застройкой ПИК, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин, заявил, что компания неоднократно нарушала методы строительства. На последнем митинге в Кунцево, где люди бастовали против «ПИКовского засилья», он присутствовал лично. Митрохин считает, что застройщик просто игнорирует интересы жителей, силой пресекая любые протесты.