Жители Москвы протестуют против «ПИКовского засилья»

Большой резонанс вызвало и строительство в районе Саларьево, на месте крупнейшего в Европе полигона твердых бытовых отходов. Руководство ПИК заявляет, что рекультивация свалки давно закончена, но на деле в этой местности зафиксировано превышение по марганцу в 20 раз, содержание аммония более чем в 170 раз, а хлоридов – в восемь раз.