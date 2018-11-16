Более 1,5 кг сильнодействующих веществ заказал житель Ростова через Интернет

Posted 16 ноября 2018, 10:28
Published 16 ноября 2018, 10:28
Modified 17 сентября 2022, 15:35
Updated 17 сентября 2022, 15:35
"Посылка с оксиметалоном, метанолоном и дростанолоном пришла в Ростов из Китая", - сказано в сообщении.
Зная, что вещества запрещены к перемещению через российскую границу, ростовчанин нашел подставное лицо для получения посылки за денежное вознаграждение.
Перемещение сильнодействующих веществ пресекли сотрудники Южной оперативной таможни, на заказчика посылки завели уголовное дело.
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