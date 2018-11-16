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Posted 16 ноября 2018, 10:28

Published 16 ноября 2018, 10:28

Modified 17 сентября 2022, 15:35

Updated 17 сентября 2022, 15:35

Более 1,5 кг сильнодействующих веществ заказал житель Ростова через Интернет

16 ноября 2018, 10:28
Более 1,5 килограмма сильнодействующих веществ заказал житель Ростова-на-Дону через Интернет для последующего употребления, сообщило ЮТУ.

"Посылка с оксиметалоном, метанолоном и дростанолоном пришла в Ростов из Китая", - сказано в сообщении.

Зная, что вещества запрещены к перемещению через российскую границу, ростовчанин нашел подставное лицо для получения посылки за денежное вознаграждение.

Перемещение сильнодействующих веществ пресекли сотрудники Южной оперативной таможни, на заказчика посылки завели уголовное дело.

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