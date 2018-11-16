rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Дону начнут выдавать звание мастеров декоративно-прикладного искусства

16 ноября 2018, 11:17
Фото: pixabay.com
В Ростовской области с 2019 года за достижения в сфере декоративно-прикладного искусства граждан будут поощрять специальным званием, об этом стало известно в ходе поездки губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Напомним, губернатор совершил рабочую поездку в Родионово-Несветайский район и Новошахтинск. На заседании с участием главы региона прозвучало, что для поощрения населения с 2019 года региональный Минкульт подготовил предложение создать звание "Мастер декоративно прикладного искусства Дона".

Отмечается, что звание будут присваивать каждый год пяти мастерам народного творчества. Впервые это произойдет в следующем году.Кроме того, в ходе поездки стало известно, что в регионе в следующем году в первый раз организуют Дельфийские игры. Это комплексные соревнования молодых деятелей искусства, которые проводятся по народным, классическим и современным номинациям.

Соревнования состоятся с 19 по 24 апреля, на эти цели потратят 67 миллионов рублей. По предварительным данным, участниками станут свыше двух тысяч человек в возрасте до 25 лет. Всего предусмотрены 29 номинаций, в том числе фотография и народный танец.

Фото: CC BY 4.0 / torange.biz

Появилась также информация, что Минкультуры региона подготовило проект документа о проведении в 2019 году Года народного творчества. В рамках проекта запланировали такие мероприятия как областной фестиваль детского и юношеского творчества "Южный ветер", литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна", который состоится в мае 2019 года, фестиваль казачьего фольклора, международный фестиваль народного творчества "Содружество", "Театральная весна" и другие фестивали и мероприятия. В общей сложности в Ростовской области запланировано проведение более десятка крупных творческих фестивалей и праздников, на организацию которых будет потрачено 14 миллионов рублей.

Напомним, что 2018 год в Ростовской области был объявлен Годом детского спорта. В его рамках во всех муниципальных образованиях региона прошли и еще планируется провести около 170 мероприятий - соревнований и турниров. Среди наиболее значимых - спартакиада школьников Дона, первенства России по пятиборью, вольной борьбе, теннису, парусному спорту.

О том, что следующий год в регионе будет объявлен Годом народного творчества губернатор Василий Голубев сообщил 3 ноября, на открытии III Конгресса народов Дона.

Материалы по теме
Праздник античной культуры проведут в Ростовской области в сентябреДвижение на день ограничат в Новочеркасске из-за церковного праздникаПраздник Покрова Пресвятой Богородицы отметили в Новочеркасске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28