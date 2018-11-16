На Дону начнут выдавать звание мастеров декоративно-прикладного искусства

Появилась также информация, что Минкультуры региона подготовило проект документа о проведении в 2019 году Года народного творчества. В рамках проекта запланировали такие мероприятия как областной фестиваль детского и юношеского творчества "Южный ветер", литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна", который состоится в мае 2019 года, фестиваль казачьего фольклора, международный фестиваль народного творчества "Содружество", "Театральная весна" и другие фестивали и мероприятия. В общей сложности в Ростовской области запланировано проведение более десятка крупных творческих фестивалей и праздников, на организацию которых будет потрачено 14 миллионов рублей.