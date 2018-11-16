На Дону начнут выдавать звание мастеров декоративно-прикладного искусства

Напомним, губернатор совершил рабочую поездку в Родионово-Несветайский район и Новошахтинск. На заседании с участием главы региона прозвучало, что для поощрения населения с 2019 года региональный Минкульт подготовил предложение создать звание "Мастер декоративно прикладного искусства Дона".
Отмечается, что звание будут присваивать каждый год пяти мастерам народного творчества. Впервые это произойдет в следующем году.Кроме того, в ходе поездки стало известно, что в регионе в следующем году в первый раз организуют Дельфийские игры. Это комплексные соревнования молодых деятелей искусства, которые проводятся по народным, классическим и современным номинациям.
Соревнования состоятся с 19 по 24 апреля, на эти цели потратят 67 миллионов рублей. По предварительным данным, участниками станут свыше двух тысяч человек в возрасте до 25 лет. Всего предусмотрены 29 номинаций, в том числе фотография и народный танец.
Появилась также информация, что Минкультуры региона подготовило проект документа о проведении в 2019 году Года народного творчества. В рамках проекта запланировали такие мероприятия как областной фестиваль детского и юношеского творчества "Южный ветер", литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна", который состоится в мае 2019 года, фестиваль казачьего фольклора, международный фестиваль народного творчества "Содружество", "Театральная весна" и другие фестивали и мероприятия. В общей сложности в Ростовской области запланировано проведение более десятка крупных творческих фестивалей и праздников, на организацию которых будет потрачено 14 миллионов рублей.
Напомним, что 2018 год в Ростовской области был объявлен Годом детского спорта. В его рамках во всех муниципальных образованиях региона прошли и еще планируется провести около 170 мероприятий - соревнований и турниров. Среди наиболее значимых - спартакиада школьников Дона, первенства России по пятиборью, вольной борьбе, теннису, парусному спорту.
О том, что следующий год в регионе будет объявлен Годом народного творчества губернатор Василий Голубев сообщил 3 ноября, на открытии III Конгресса народов Дона.