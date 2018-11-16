Пьяного дебошира рейса Сочи - Москва высадили в Краснодаре

Posted 16 ноября 2018, 13:41
Published 16 ноября 2018, 13:41
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Житель Санкт-Петербурга возрастом 35 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя крайне агрессивно, сквернословил и грубил членам экипажа", - сказано в сообщении.
Командир экипажа принял решение о снятии с борта дебошира, и в самолет вынужденно сел в аэропорту Краснодара.
Отмечается, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте.
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