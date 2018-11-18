Роза Чемерис стала первым кандидатом в губернаторы Приморья

В воскресенье днем Роза Чемерис получила удостоверение кандидата в губернаторы Приморского края. Таким образом, она стала первым официально зарегистрированным кандидатом на высший пост в регионе, сообщает издание «Восток-Медиа».
Депутат городской думы Владивостока идет на выборы от партии «Народная партия «За женщин России». Ранее она успешно преодолела муниципальный фильтр, заручившись поддержкой не менее 140 депутатов на местах. Чемерис также первой сдала полный комплект документов в Избирательную комиссию.
В воскресенье в 18.00 по местному времени завершился прием документов от кандидатов. По состоянию на субботу 17 ноября документы успели сдать семь человек, включая Розу Чемерис. В воскресенье комплекты документов сдали еще четыре человека.
Ранее сообщалось, что о своих губернаторских амбициях заявил 21 человек, но не все смогли пройти муниципальный фильтр. Самовыдвиженцам также нужно было успеть собрать подписи сторонников.
Напомним, что повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря. В них будет участвовать также врио главы региона Олег Кожемяко.