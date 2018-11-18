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Posted 18 ноября 2018, 08:32

Published 18 ноября 2018, 08:32

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

В Ростовской области домушник-эстет устроил выставку из краденых картин

18 ноября 2018, 08:32
Полицейские Зерноградского района Ростовской области задержали подозреваемого в квартирной краже, устроившего в своем доме картинную галерею, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Житель Зерноградского района, обратившись в полицию, сообщил, что из его квартиры пропали инструменты, бытовая техника и ценные картины.

Сотрудники МВД задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что мужчина дождался, когда хозяева уйдут из дома, отжал входную дверь, подогнал автомобиль и вынес из квартиры имущество.

Все похищенные предметы вор решил оставить себе. В его доме были обнаружены украденные картины, которые оказавшийся ценителем искусства злоумышленник развесил по всем стенам.

Имущество было возвращено законному владельцу. А в отношении вора-эстета было возбуждено уголовное дело.

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#Анна Петрова#Новости
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