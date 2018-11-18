В Ростовской области домушник-эстет устроил выставку из краденых картин

Posted 18 ноября 2018, 08:32
Published 18 ноября 2018, 08:32
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
Житель Зерноградского района, обратившись в полицию, сообщил, что из его квартиры пропали инструменты, бытовая техника и ценные картины.
Сотрудники МВД задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что мужчина дождался, когда хозяева уйдут из дома, отжал входную дверь, подогнал автомобиль и вынес из квартиры имущество.
Все похищенные предметы вор решил оставить себе. В его доме были обнаружены украденные картины, которые оказавшийся ценителем искусства злоумышленник развесил по всем стенам.
Имущество было возвращено законному владельцу. А в отношении вора-эстета было возбуждено уголовное дело.
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