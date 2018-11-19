rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Шахтах

19 ноября 2018, 05:24
Фото: УМЧС РФ по Ростовской области
В Шахтах Ростовской области загорелся жилой дом, четыре человека погибли, в том числе двое детей, сообщает региональное УМЧС.

"На проспекте Революции загорелся одноэтажный частный дом на двух хозяев. Площадь кирпичного здания составляет более 60 квадратных метров, пламя охватило 40 квадратных метров", - сказано в сообщении.

Пожар начался в воскресенье в 23.13 мск, его потушили к 00.05. Сейчас устанавливается причина инцидента.

В тушении огня участвовали 15 человек, применялись 5 единиц техники. На месте происшествия обнаружили тела 30-летнего мужчины, 23-летней девушки, а также двух несовершеннолетних в возрасте 2 года и 16 лет.

Материалы по теме
Появилось видео с места пожара в двухэтажном доме в РостовеДело завели после пожара с четырьмя жертвами в Ростовской областиЖильцов многоэтажки эвакуировали в Шахтах из-за пожара
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28