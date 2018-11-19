Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Шахтах

"На проспекте Революции загорелся одноэтажный частный дом на двух хозяев. Площадь кирпичного здания составляет более 60 квадратных метров, пламя охватило 40 квадратных метров", - сказано в сообщении.
Пожар начался в воскресенье в 23.13 мск, его потушили к 00.05. Сейчас устанавливается причина инцидента.
В тушении огня участвовали 15 человек, применялись 5 единиц техники. На месте происшествия обнаружили тела 30-летнего мужчины, 23-летней девушки, а также двух несовершеннолетних в возрасте 2 года и 16 лет.