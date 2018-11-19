Эксперт предложил сокращать чиновников, чтобы улучшить жизнь россиян

"Люди ничего не начинают делать, а просто ждут, когда все станет хорошо. Они уверены, что, если убрать плохих чиновников и поставить хороших, то все наладится. Однако таких чиновников и "силовиков" миллионы, и, если посадят даже 10 тысяч из них, то ничего не изменится", - уверен эксперт.