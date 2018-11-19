Эксперт предложил сокращать чиновников, чтобы улучшить жизнь россиян

По словам Милина, люди ждут положительных изменений от государства, а сами ничего не делают. Он пояснил, что россияне верят в то, что у государства есть интересы, которые отличаются от интересов чиновников.
"Многие уверены, что государство в отличие от проворовавшихся чиновников и бандитствующих "силовиков" обладает чистыми побуждениями для достижения народного блага. Однако это не так", - пояснил эксперт.
Он добавил, что государство и есть совокупность чиновников и "силовиков". Милин рассказал, что вера во всемогущее государство подрывает веру в себя и свою возможность изменить мир.
"Люди ничего не начинают делать, а просто ждут, когда все станет хорошо. Они уверены, что, если убрать плохих чиновников и поставить хороших, то все наладится. Однако таких чиновников и "силовиков" миллионы, и, если посадят даже 10 тысяч из них, то ничего не изменится", - уверен эксперт.
Он считает, что честные люди уже занимаются созидательным трудом и, если они станут чиновниками, то вся промышленность остановится. Специалист уверен, что госслужащие не смогут заменить инженеров, программистов и квалифицированных рабочих.
Необходимо уменьшать число чиновников и силовиков до тех пор, пока не останутся только те области, в которых они смогут эффективно работать, не тратя на себя столько ресурсов, сколько тратится на них сейчас. Деньги, которые освободятся, можно направить на уменьшение налогов на производство", - считает аналитик.
Милин заявил, что когда граждане все поймут, то стране начнут платить рабочим, инженерам и ученым.