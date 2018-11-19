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Posted 19 ноября 2018, 16:06

Published 19 ноября 2018, 16:06

Modified 17 сентября 2022, 15:35

Updated 17 сентября 2022, 15:35

ПИК переселяет жителей аварийных домов в Кунцево

19 ноября 2018, 16:06
В столице на территории района Кунцево в рамках программы реконструкции развернулось строительство первого жилого дома по улице Ивана Франко. Подрядчиком выбран ГК ПИК. Жителями нового дома станут люди из аварийных кварталов 47 и 48.

17 ноября состоялся митинг в поддержку ПИК, в ходе которого люди просили компанию как можно быстрее начать строительство.

«Росбалт» сообщает, что вопреки негативным встречам с местными активистами, жители аварийных зданий поддерживают начинания ПИК. Они заинтересованы в скорейшем начале реконструкции. Инициативная группа начала сбор подписей в защиту строительства.

Представители ГК ПИК подтвердили информацию о том, что проект уже прошел все обязательные проверки. Главным вопросом было расположение непосредственно вблизи других жилых домов. Для того, чтобы не навредить комфорту местных жителей, в компании планируют применить особые щадящие технологии при процедуре закладки фундамента и самой стройке. Все объекты, располагающиеся в непосредственной близости, имеют так называемые «маячки» и датчики, что позволит специалистам полностью контролировать процесс строительства.

Также специалисты сделали все для того, чтобы обезопасить зеленые насаждения района. В ПИК предусмотрели компенсационное озеленение и высадку множества деревьев, которые придется удалить для реализации проекта.

На сегодняшний день планируется высадка минимум 350 крупномеров.

#Общество#Новости
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