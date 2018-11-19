ПИК переселяет жителей аварийных домов в Кунцево

Представители ГК ПИК подтвердили информацию о том, что проект уже прошел все обязательные проверки. Главным вопросом было расположение непосредственно вблизи других жилых домов. Для того, чтобы не навредить комфорту местных жителей, в компании планируют применить особые щадящие технологии при процедуре закладки фундамента и самой стройке. Все объекты, располагающиеся в непосредственной близости, имеют так называемые «маячки» и датчики, что позволит специалистам полностью контролировать процесс строительства.