ПИК переселяет жителей аварийных домов в Кунцево

Posted 19 ноября 2018, 16:06
Published 19 ноября 2018, 16:06
Modified 17 сентября 2022, 15:35
Updated 17 сентября 2022, 15:35
17 ноября состоялся митинг в поддержку ПИК, в ходе которого люди просили компанию как можно быстрее начать строительство.
«Росбалт» сообщает, что вопреки негативным встречам с местными активистами, жители аварийных зданий поддерживают начинания ПИК. Они заинтересованы в скорейшем начале реконструкции. Инициативная группа начала сбор подписей в защиту строительства.
Представители ГК ПИК подтвердили информацию о том, что проект уже прошел все обязательные проверки. Главным вопросом было расположение непосредственно вблизи других жилых домов. Для того, чтобы не навредить комфорту местных жителей, в компании планируют применить особые щадящие технологии при процедуре закладки фундамента и самой стройке. Все объекты, располагающиеся в непосредственной близости, имеют так называемые «маячки» и датчики, что позволит специалистам полностью контролировать процесс строительства.
Также специалисты сделали все для того, чтобы обезопасить зеленые насаждения района. В ПИК предусмотрели компенсационное озеленение и высадку множества деревьев, которые придется удалить для реализации проекта.
На сегодняшний день планируется высадка минимум 350 крупномеров.