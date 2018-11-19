Жителей Ростовской области предупредили об опасности сосулек и наледи

"Руководителям управляющих организацией поручили провести разъяснительную работу с местными жителями и рассказать о правилах безопасности. Также им напомнили о необходимости своевременного проведения мероприятий по очистки кровель, карнизов, водосточных воронок", - сказано в сообщении.