Жителей Ростовской области предупредили об опасности сосулек и наледи

Posted 19 ноября 2018, 12:07
Published 19 ноября 2018, 12:07
Modified 17 сентября 2022, 15:35
Updated 17 сентября 2022, 15:35
"Руководителям управляющих организацией поручили провести разъяснительную работу с местными жителями и рассказать о правилах безопасности. Также им напомнили о необходимости своевременного проведения мероприятий по очистки кровель, карнизов, водосточных воронок", - сказано в сообщении.
Кроме того, должен быть подготовлен запас противогололедных материалов. Будут назначены ответственные лица за проведение этих мероприятий.
Также в городе проверят подвалы и чердаки домов, чтобы в них не могли пробраться посторонние люди.