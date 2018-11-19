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Posted 19 ноября 2018, 12:07

Published 19 ноября 2018, 12:07

Modified 17 сентября 2022, 15:35

Updated 17 сентября 2022, 15:35

Жителей Ростовской области предупредили об опасности сосулек и наледи

19 ноября 2018, 12:07
Жителей Аксая Ростовской области предупредили об опасности сосулек и наледи, которые могут появиться из-за колебания температуры воздуха, сообщает городской администрация.

"Руководителям управляющих организацией поручили провести разъяснительную работу с местными жителями и рассказать о правилах безопасности. Также им напомнили о необходимости своевременного проведения мероприятий по очистки кровель, карнизов, водосточных воронок", - сказано в сообщении.

Кроме того, должен быть подготовлен запас противогололедных материалов. Будут назначены ответственные лица за проведение этих мероприятий.

Также в городе проверят подвалы и чердаки домов, чтобы в них не могли пробраться посторонние люди.

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