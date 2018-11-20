Чем занимались бухгалтеры на нескучной конференции СКБ Контур

Одной из важнейших тем конференции стали поправки в законодательство, в частности, о применении контрольно-кассовой техники, а также контроле за ветеринарной и маркированной продукцией. Эти темы раскрыли спикеры компании СКБ Контур, в том числе руководитель Школы бухгалтера Светлана Кравченко. Слушатели узнали, как учитывать возвраты, авансы и другие кассовые операции, каковы нюансы персучета и страховых взносов, как работать с подконтрольной продукцией.