Чем занимались бухгалтеры на нескучной конференции СКБ Контур

Мероприятие посетило более 400 гостей, несмотря на аномально холодную погоду и связанные с ней пробки. Участников привлекли выступления экспертов федерального уровня и острые темы докладов: о новшествах в законодательстве, налогах, учете.
Конференцию организовала компания СКБ Контур, чтобы бухгалтеры и предприниматели узнали из первых уст, как работать в текущих условиях и что изменится в 2019 году. Пространство мероприятия делилось на несколько тематических площадок, участники могли послушать спикеров и задать им вопросы с помощью мобильного приложения, а также посетить мастер-классы и интерактивный квест.
Деловая часть конференции объединила всех, кому важно знать об изменениях, которые касаются документооборота и бизнеса. Об изменениях в расчете налога на прибыль рассказала практикующий аудитор, кандидат экономических наук, член Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов, Ольга Букина. Эксперт проанализировала письма Минфина и ФНС, а также эпизоды судебной практики. О повышении ставки НДС, изменениях в положениях и стандартах бухгалтерского учета слушатели узнали от гендиректора ООО «Аудит НТ» Татьяны Новиковой.
Одной из важнейших тем конференции стали поправки в законодательство, в частности, о применении контрольно-кассовой техники, а также контроле за ветеринарной и маркированной продукцией. Эти темы раскрыли спикеры компании СКБ Контур, в том числе руководитель Школы бухгалтера Светлана Кравченко. Слушатели узнали, как учитывать возвраты, авансы и другие кассовые операции, каковы нюансы персучета и страховых взносов, как работать с подконтрольной продукцией.
Кроме деловой программы гости посетили мастер-классы для личного роста. Сертифицированный коуч, бизнес-тренер СКБ Контур Екатерина Трофимова поделилась приемами, которые помогают стать увереннее и эффективнее. Участники научились аргументировать свою позицию в переговорах с руководством, управлять эмоциями и временем.
Еще одной площадкой для неформального общения стал интерактивный квест «Связи». Здесь гости знакомились с коллегами, обменивались контактами или искали сотрудника-бухгалтера. Помимо опыта и новых связей гости получили блокноты и брошюры с основными цифрами, датами и нормативными актами, которые могут пригодиться в работе.
Компания СКБ Контур благодарит партнеров за помощь в организации полезного и нескучного мероприятия: Банк «Возрождение», интернет-гипермаркет «Комус», а также информагентства «Эксперт Юг» и «Ростовгазета».