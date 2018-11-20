Видеокамеры на дорогах помогут определить должников в Ростовской области

Posted 20 ноября 2018, 07:45
Published 20 ноября 2018, 07:45
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Мера повысит эффективность работы судебных приставов, в рамках проекта объединили две базы данных - ГИБДД и ФССП", - сказано в сообщении.
Полученную информация интегрировали с передвижным комплексом автофотовидеофиксации "Крис-П", протестировали и настроили технические параметры оборудования.
Оба ведомства будут проводить совместные рейды по остановке машин должников и применения к ним принудительных мер взыскания.
Отмечается, что в объединенной базе Ростовской области в настоящее время содержится информация о порядке 100 тысяч должниках.
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