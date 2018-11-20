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Posted 20 ноября 2018, 07:45

Published 20 ноября 2018, 07:45

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Видеокамеры на дорогах помогут определить должников в Ростовской области

20 ноября 2018, 07:45
Комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения будут использовать в Ростовской области для выявления должников, сообщило региональное Минтранспорта.

"Мера повысит эффективность работы судебных приставов, в рамках проекта объединили две базы данных - ГИБДД и ФССП", - сказано в сообщении.

Полученную информация интегрировали с передвижным комплексом автофотовидеофиксации "Крис-П", протестировали и настроили технические параметры оборудования.

Оба ведомства будут проводить совместные рейды по остановке машин должников и применения к ним принудительных мер взыскания.

Отмечается, что в объединенной базе Ростовской области в настоящее время содержится информация о порядке 100 тысяч должниках.

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#Общество#Новости
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