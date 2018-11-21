Бывший судья из Новошахтинска получил два года условно за взятку

По версии следствия, в марте 2017 года мужчина, используя служебные положения, получил 100 тысяч рублей взятки, чтобы передать их начальнику следствия отдела полиции в Новошахтинске. Рассчитывалось, что за эти деньги следователь прекратит уголовное преследование в отношении местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве. Во время оглашения приговора суд возобновил следствие в связи с тем, что в прениях стороной защиты было заявлено ходатайство о признании ряда доказательств недопустимыми.
"Сергей Мазуров признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве в значительном размере. С учетом наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - сообщил представитель суда.
Она уточнила, что действия Сергея Мазурова были переквалифицированы по другой статье в связи с тем, что дело не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, а преступные действия совершены без использования служебного положения.