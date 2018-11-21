Бывший судья из Новошахтинска получил два года условно за взятку

По версии следствия, в марте 2017 года мужчина, используя служебные положения, получил 100 тысяч рублей взятки, чтобы передать их начальнику следствия отдела полиции в Новошахтинске. Рассчитывалось, что за эти деньги следователь прекратит уголовное преследование в отношении местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве. Во время оглашения приговора суд возобновил следствие в связи с тем, что в прениях стороной защиты было заявлено ходатайство о признании ряда доказательств недопустимыми.