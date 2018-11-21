rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бывший судья из Новошахтинска получил два года условно за взятку

21 ноября 2018, 10:19
Фото: pixabay.com
В Ростовском областном суде бывшему мировому судье Новошахтинска Сергею Мазурову дали два года условно, а также дело было переквалифицировано, сообщила RostovGazeta пресс-секретарь Ростовского областного суда Дина Боброва.

По версии следствия, в марте 2017 года мужчина, используя служебные положения, получил 100 тысяч рублей взятки, чтобы передать их начальнику следствия отдела полиции в Новошахтинске. Рассчитывалось, что за эти деньги следователь прекратит уголовное преследование в отношении местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве. Во время оглашения приговора суд возобновил следствие в связи с тем, что в прениях стороной защиты было заявлено ходатайство о признании ряда доказательств недопустимыми.

"Сергей Мазуров признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве в значительном размере. С учетом наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - сообщил представитель суда.

Она уточнила, что действия Сергея Мазурова были переквалифицированы по другой статье в связи с тем, что дело не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, а преступные действия совершены без использования служебного положения.

Материалы по теме
По делу Новошахтинского экс-судьи возобновили судебное следствие
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00