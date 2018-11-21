Российско-голландский производитель кормов взыскал с "Евродона" 50 млн руб

Posted 21 ноября 2018, 12:15
Published 21 ноября 2018, 12:15
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
НАО "Де Хес" обратился в суд в сентябре с требованием взыскать с ростовского предприятия задолженность по договорам поставок. Иск был подан в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам.
Сумма требований производителя кормов составила более 50 миллионов рублей. Рассмотрев заявление истца, суд полностью удовлетворил заявленные требования.
По данным системы СПАРК, НАО "Де Хес" было зарегистрировано в 2004 году. Российско-голландское предприятие было создано на базе двух компаний – "МКорма" и De Heus. Основным видом деятельности компании является производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах.
По итогам 2017 года, выручка от продажи составила более 8,9 миллиарда рублей, чистая прибыль - более миллиарда рублей.
Напомним, что серьезные финансовые проблемы начались у "Евродона" несколько лет назад, против компании был направлен ряд многомиллионных исков. Основатель и генеральный директор "Евродона" Вадим Ванеев не смог разобраться с долгами перед основным кредитором Внешэкономбанком, вследствие чего был уволен с поста.
Компания из-за долгов с августа перестала выплачивать зарплату сотрудникам, а стадо на производстве практически было уничтожено. Внешэкономбанк потребовал банкротства "Евродона", после чего начал рассчитываться с долгами компании.
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