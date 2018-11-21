Российско-голландский производитель кормов взыскал с "Евродона" 50 млн руб

По данным системы СПАРК, НАО "Де Хес" было зарегистрировано в 2004 году. Российско-голландское предприятие было создано на базе двух компаний – "МКорма" и De Heus. Основным видом деятельности компании является производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах.