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Posted 21 ноября 2018, 12:32

Published 21 ноября 2018, 12:32

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

В декабре откроется новый авиарейс из Ростова в Ташкент

21 ноября 2018, 12:32
Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" открывает авиарейсы, которые будут совершаться из Ростова в Ташкент, следует из расписания на сайте организации.

В расписании видно, что 11 декабря состоится первый вылет. Стоимость за билет на взрослого составит 10,3 тысячи рублей, за бизнес-класс - 37,7 тысячи рублей.

Отмечается, что самолет вылетит в 15.20 и приземлится в 20.40. В полете придется провести три часа 20 минут.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам, то есть второй полет состоится 18 декабря.

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