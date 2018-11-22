ХК "Ростов" обыграл уральцев со счетом 6:1

Posted 22 ноября 2018, 11:46
Published 22 ноября 2018, 11:46
Modified 1 октября, 13:37
Updated 1 октября, 13:37
Несмотря на то, что гости довольно активно начали игру, на седьмой минуте представитель "кондоров" Павел Щербаков перехватил шайбу у лицевого борта и отдал передачу на Василия Мякинина, который остался незамеченным на чужом пятачке. Автором второго гола стал Владислав Туник, после чего уральцы нарушили неприкосновенность ворот Сергея Горелова, но хозяева быстро забили третью шайбу. Итог первой двадцатиминутки - 3:1.
Далее на протяжении всей игры "Южный Урал-Металлург" не смогу больше забить "кондорам". Во втором периоде ростовчане забили две шайбы, в третьем - еще одну.
Итог игры 6:1. Вторая встреча в рамках домашней серии между командами состоится сегодня вечером, 22 ноября 2018 года.
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