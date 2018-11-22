ХК "Ростов" обыграл уральцев со счетом 6:1

Несмотря на то, что гости довольно активно начали игру, на седьмой минуте представитель "кондоров" Павел Щербаков перехватил шайбу у лицевого борта и отдал передачу на Василия Мякинина, который остался незамеченным на чужом пятачке. Автором второго гола стал Владислав Туник, после чего уральцы нарушили неприкосновенность ворот Сергея Горелова, но хозяева быстро забили третью шайбу. Итог первой двадцатиминутки - 3:1.