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Posted 22 ноября 2018, 12:06

Published 22 ноября 2018, 12:06

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Индекс промпроизводства в Ростовской области достиг 111,5%

22 ноября 2018, 12:06
В Ростовской области продолжается рост промышленного производства, говорится на сацте Территориального органа госстатистики.

Так, по итогам января – октября 2018 года индекс производства по сравнению с соответствующим уровнем предыдущего года составил 111,5%. При этом положительную динамику развития промышленности обеспечили обрабатывающие производства, которые увеличили объем на 12,6%.

"В сферах "обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха" и "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" рост производства зафиксирован на уровне 9,0% и 8,8%, соответственно", - сказано в сообщении.

Однако отмечается сокращение на 10,3% объемов выпуска продукции в добывающем секторе экономики.

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