Концертный тур рэпера Хаски может быть сорван после задержания в Краснодаре

Концерт рэпера должен был пройти в клубе Bounce, однако там отключили свет, объяснив произошедшее работой электросетей. Пришедшие 400 человек требовали выхода певца к ним. В результате Хаски вышел к толпе, залез на чужой автомобиль и начал читать рэп. После нескольких прочитанных текстов к заведению прибыла полиция, которая увезла рэпера. Сейчас, по данным источника, Хаски отказался от медосвидетельствования и находится в отделении со своим адвокатом.