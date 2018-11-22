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Posted 21 ноября 2018, 22:08

Published 21 ноября 2018, 22:08

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

Концертный тур рэпера Хаски может быть сорван после задержания в Краснодаре

21 ноября 2018, 22:08
Тур по городам рэпера Хаски, концерт которого прошел в Ростове без света, может быть остановлен из-за задержания в Краснодаре, где мужчине грозит 15 суток ареста за нарушение общественного порядка, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах Краснодара.

Концерт рэпера должен был пройти в клубе Bounce, однако там отключили свет, объяснив произошедшее работой электросетей. Пришедшие 400 человек требовали выхода певца к ним. В результате Хаски вышел к толпе, залез на чужой автомобиль и начал читать рэп. После нескольких прочитанных текстов к заведению прибыла полиция, которая увезла рэпера. Сейчас, по данным источника, Хаски отказался от медосвидетельствования и находится в отделении со своим адвокатом.

«Хаски грозит до 15 суток ареста за нарушение общественного порядка. Поэтому его концертный тур может закончиться в Краснодаре», - сообщил источник.

По данным официальной группы рэпера, следующий концерт должен был состояться в Волгограде 23 ноября.

Хаски уже заявлял о попытке срыва концерта в Ростове 20 ноября, где во время выступления, по словам рэпера, полиция отключила звук и свет. Однако концерт все-таки состоялся под акустическое исполнение. Полиция позже опровергла попытку срыва выступления.

#Общество#Новости
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