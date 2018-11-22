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Направление ж/д дороги к Крымскому мосту изменят из-за обнаружения античной усадьбы

22 ноября 2018, 13:23
Фото: most.life
Для сохранения античной усадьбы конца V - начала III веков до нашей эры железнодорожный подъезд к Крымскому мосту отклонят от первоначального направления, сообщил пресс-центр объекта.

"Комплекс из 9 дворов и 40 зданий является самым большим и самым хорошо сохранившимся не только на территории полуострова, но и всего Причерноморья", - сказано в сообщении.

Кроме этого, усадьба отличается высоким уровнем строительства, у возводивших комплекс были не просто большие, а колоссальные материальные возможности. По мнению экспертов, владельцем усадьбы был член правящей царской династии или даже сам царь Боспора.

В частности, помещения построены с учетом постоянно меняющегося направления "розы ветров", чтобы воздух был всегда свежим, сложная система водостоков отводила дождевую и талую воду с территории комплекса.

Кроме жилых помещений усадьба включает загоны для животных и некрополь с примерно двумя десятками погребений, предположительно, обслуживающего персонала.В настоящее время исследовали примерно 80% древней усадьбы.

За время работ на месте строительства Крымского моста нашли более 2 миллионов уникальных древностей.

Отмечается, что изменение маршрута подъезда не вызовет задержек с вводом дороги в эксплуатацию. Участок на суше заработает одновременно с железной дорогой моста в декабре 2019 года.

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