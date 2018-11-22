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Posted 22 ноября 2018, 20:05

Published 22 ноября 2018, 20:05

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Геленджике будут судить психически нездорового украинца, убившего женщину и ее дочь

22 ноября 2018, 20:05
В Геленджике суд решит судьбу 28-летнего жителя Украины, который жестоко расправился с 56-летней женщиной и ее дочерью-подростком, сообщается на сайте регионального СКР.

Мужчина подозревается не только в убийствах, но и в распространении наркотиков.

Следствие установило, что молодой человек не вел бродяжнический образ жизни и не имел постоянного места жительства. Он проживал в одном из заброшенных домов садоводческого товарищества "Медик-2" в селе Дивноморское.

Зная, что неподалеку проживает 56-летняя женщина, он 15 апреля 2017 года решил обокрасть ее дом. Увидев странного мужчину, хозяйка дома стала кричать и звать на помощь, после чего попыталась спрятаться в доме и закрыть дверь. Но злоумышленник не позволил ей этого сделать и проник вовнутрь.

Он ударил женщину по голове, из-за чего она упала на пол, молодой человек связал ей руки и ноги скотчем, а после ударил ножом в шею. Свидетелем преступления стала 13-летняя дочь погибшей, которая также находилась в доме. Он также связал подростка и убил девочку. После этого подозреваемый обыскал жилище, похитил бытовую технику, телефон погибшей, автомобиль ВАЗ 2109 и скрылся с похищенным. Впоследствии он продал транспортное средство. Тела погибших были обнаружены только спустя полгода, 2 октября.

Кроме того, в апреле того же года, находясь в Брянской области, молодой человек убил мужчину, с которым распивал спиртные напитки на территории садоводческого товарищества "Рассвет", ударив его несколько раз ножом.

Задержали жителя Украины 5 октября 2017 года оперативными сотрудниками полиции. "В ходе личного осмотра у задержанного было изъято наркотическое средство в крупном размере. По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что молодой человек страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.

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