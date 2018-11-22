В Геленджике будут судить психически нездорового украинца, убившего женщину и ее дочь

Он ударил женщину по голове, из-за чего она упала на пол, молодой человек связал ей руки и ноги скотчем, а после ударил ножом в шею. Свидетелем преступления стала 13-летняя дочь погибшей, которая также находилась в доме. Он также связал подростка и убил девочку. После этого подозреваемый обыскал жилище, похитил бытовую технику, телефон погибшей, автомобиль ВАЗ 2109 и скрылся с похищенным. Впоследствии он продал транспортное средство. Тела погибших были обнаружены только спустя полгода, 2 октября.