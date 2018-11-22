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Posted 22 ноября 2018, 18:42

Published 22 ноября 2018, 18:42

Modified 17 сентября 2022, 15:36

Updated 17 сентября 2022, 15:36

В Новошахтинске пенсионерка вышла из больницы и пропала

22 ноября 2018, 18:42
В Новошахтинске Ростовской области начался розыск 80-летней Анны Черновол, которая вышла из больницы и пропала, сообщили местные поисковики.

"В среду утром женщина в халате вышла из больницы и пропала. Также на ней были надеты пальто, сапоги и шапка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пропавшая с собой взяла пенсионное удостоверение. Ее рост составляет 1,6 метра, она худощавого телосложения, у нее русые волосы.

Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи, у нее возможная потеря памяти. Всех, у кого есть информация о пропавшей, попросили звонить по телефону 112.

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