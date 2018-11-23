Эксперты Ростова сочли возможным введение дня запрета на аборты

Posted 23 ноября 2018, 11:55
Published 23 ноября 2018, 11:55
Modified 1 октября, 13:52
Updated 1 октября, 13:52
Ранее отказаться от абортов хотя бы на один день призвал глава Донской митрополии - митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. По его словам, такая практика, когда государственные медицинские учреждения приостанавливают оказание медицинских услуг по прерыванию беременности, существует в Ярославле, Костроме и ряде других городов. Не оказывают услуги подобного рода и частные клиники.
По мнению общественного деятеля, политолога Станислава Смагина, предложение митрополита логично и закономерно, но только вопрос в том, последует ли за этим какие-нибудь действия.
"Борьба с абортами является важным пунктом идейной и духовной платформы РПЦ, более того - практически всех платформ и ветвей христианства, за исключением самых либеральных - протестантских. Поэтому предложенный Меркурием шаг абсолютно в логике церкви и христианства вообще. Да, он символический - но в политической и общественной деятельности символические шаги порой значат не меньше, а то и больше, чем практические шаги. Тем более и практические шаги предпринимаются - широко известна практика, когда православные активисты прямо в больницах отговаривают женщин, собирающихся сделать аборт, от этого шага. Принесет ли это какую-то реальную пользу и результаты, в данном случае на региональном уровне? Здесь надо отталкиваться от общего морального-нравственного состояния нашего общества, которое, увы, оставляет желать лучшего", - сообщил Смагин.
По мнению члена Общественной палаты Ростовской области Станислава Горяинова, необходимо сокращать количество абортов.
"В Интернете пестрят новости о том, что на Дальнем Востоке и в Сибири вырезают тайгу, уничтожают лес, и рано или поздно начнут наступать китайцы, НАТО, и нам нечем будет защищать нашу страну, а мы просто уничтожаем детей в утробах женщин, которые дают на это согласие. Я читал комментарии о том, зачем плодить нищету? Я знаю, что раньше не было таких абортов и людей воспитывали и поднимали, все было хорошо, даже после гражданской войны были сотни тысяч беспризорников, взяли и подняли. Я думаю, что один день поможет сократить количество абортов", - сообщил Горяинов.
На вопрос о том, что помешает женщинам прийти в другой день и сделать аборт, эксперт ответил после непродолжительной паузы.
"Хоть что-то надо делать, может быть, эта инициатива пойдет дальше, и потом удастся запретить аборты на два-три дня, и на неделю каждый месяц", - подчеркнул спикер.
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