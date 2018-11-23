Эксперты Ростова сочли возможным введение дня запрета на аборты

"В Интернете пестрят новости о том, что на Дальнем Востоке и в Сибири вырезают тайгу, уничтожают лес, и рано или поздно начнут наступать китайцы, НАТО, и нам нечем будет защищать нашу страну, а мы просто уничтожаем детей в утробах женщин, которые дают на это согласие. Я читал комментарии о том, зачем плодить нищету? Я знаю, что раньше не было таких абортов и людей воспитывали и поднимали, все было хорошо, даже после гражданской войны были сотни тысяч беспризорников, взяли и подняли. Я думаю, что один день поможет сократить количество абортов", - сообщил Горяинов.